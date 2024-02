Le Pain de paille

Juin 1918, Cantal. Depuis le départ de son père pour la guerre, Valentine Troussal s'active avec sa mère et sa grand-mère auprès de son frère pour faire vivre la petite exploitation familiale. La ferme suffit à peine à les nourrir tous, aussi les Troussal sont-ils soulagés lorsque le châtelain propose à la jeune fille de venir travailler comme aide-cuisinière au château. Pour la timide Valentine, c'est la découverte d'un monde complètement nouveau. Quand le jeune héritier de la noble lignée, qui s'est pris de passion pour le monde rural et la vie paysanne, lui demande de l'accompagner dans ses promenades, elle s'interroge néanmoins sur ses intentions. Au village, personne n'est dupe et chez les Troussal, le malaise grandit. Prise au piège d'une relation trouble, Valentine devra trancher un dilemme terrible...