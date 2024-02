De Rosa Parks au Black Power. Une histoire populaire des mouvements noirs, 1945-1970

Le récit du mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis a longtemps été écrit au travers des figures de ses leaders. Ce livre propose au contraire d'aborder cette histoire par en bas, en donnant la parole à ses activistes afin de mettre au jour les tensions qui traversaient le mouvement noir dans les décennies d'après-guerre. Les besoins de la lutte tendaient à minorer les clivages de classe et de genre ainsi que les tensions générationnelles internes. Le maccarthysme a marginalisé la gauche noire et a relégué les femmes à l'arrière-plan, les effaçant du récit historique. Ainsi par exemple, Rosa Parks a souvent été réduite à son seul refus de céder sa place dans un bus ségrégué en 1955, alors qu'elle fut une militante active sa vie durant. A partir d'une étude de récits de militants et militantes et d'archives photographiques, ce livre propose une histoire des personnes oubliées des mouvements noirs aux Etats-Unis, les femmes et les militants de gauche. Il replace les luttes des années 1950-60 dans la longue durée des mouvements de libération noire, des années 1930 à la période du Black Power des années 1970. Il apporte un éclairage nouveau sur une période encore peu abordée en France.