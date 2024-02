Mon énergie : mon superpouvoir. Mudras, visualisations, cohérence cardiaque, écriture intuitive... 50 jours pour recharger, booster, nettoyer, protéger et élever mon énergie

La puissance de l'énergie Avoir une bonne énergie, c'est se sentir bien, en forme, léger, fluide, à sa place. C'est avoir une vie alignée, en harmonie, physiquement et émotionnellement. Mais votre énergie n'est pas un long fleuve tranquille : il y a des jours avec et d'autres sans. Les causes sont diverses et variées. Certaines dépendent de vous et de vous seul, d'autres sont extérieures, mais vous pouvez aussi agir plutôt que subir, à partir du moment où vous êtes d'accord avec ce principe : la vie est constituée de 10 % de ce qui vous arrive et de 90 % de la manière dont vous réagissez. Le point de départ, c'est d'apprendre à connaître et à comprendre son énergie, puis d'apprendre à l'équilibrer, la recharger et la protéger. Ce livre vous propose des solutions, des conseils, des idées, des bonnes pratiques, des exercices accessibles à tous, pour faire de votre énergie votre superpouvoir. Ainsi, au fil des pages, vous découvrirez de nombreux outils efficaces et incroyablement simples à utiliser, comme les Mudra, l'écriture intuitive ou encore les visualisations, et vous pourrez recharger votre énergie, la booster, la nettoyer et l'élever, jour après jour.