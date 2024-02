Débarbouiller le gris du ciel

Pierre est un enseignant introverti et rongé par le chagrin. Pourtant, quand sa fille devient candidate de The Voice, il se remet en mouvement pour la soutenir. Kathleen est une incorrigible romantique. Serveuse et mère célibataire de quatre enfants, elle lutte contre les factures et le temps qui passe. Lorsque Johnny revient dans sa vie, toute la famille s'en trouve bouleversée... Lou a neuf ans, l'intelligence vive et l'oreille musicale. Dans le secret de sa chambre, il fait ses gammes sur une boîte à chaussures. Rose, veuve misanthrope résidant en maison de retraite, a fait le deuil de toutes relations. Elle quittera cette terre plus facilement sans attache. Mais une amitié, improbable, se dessine. Les êtres humains de ce livre sont faillibles, tendres et courageux. Pour résister à la grande solitude qui les guette, ils sont armés de bienveillance. Une force discrète, mais imbattable.