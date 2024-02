Régulièrement jouée dans des concerts symphoniques partout dans le monde, la musique de la saga Final Fantasy fait partie des plus célèbres et célébrées du jeu vidéo. Pourquoi génère-t-elle autant de passion ? Comment a-t-elle été conçue ? De quelle manière a-t-elle évolué au fil des épisodes ainsi que des changements de direction et de compositeurs ? Avec l'appui d'une imposante documentation et des nombreux entretiens qu'il a pu réaliser au cours de sa carrière, l'auteur Jérémie Kermarrec s'attarde autant sur Nobuo Uematsu et son amour du rock progressif que sur ses héritiers (Masashi Hamauzu, Masayoshi Soken, Hitoshi Sakimoto, Yôko Shimomura, etc.), qui ont eu la lourde tâche de lui succéder tout en imposant leur propre sensibilité musicale. Une démarche que Nobuo Uematsu lui-même a toujours encouragée. Avec La Musique dans Final Fantasy. De Nobuo Uematsu à ses héritiers, plongez dans les coulisses passionnantes d'une épopée musicale vidéoludique hors du commun, qui s'étale sur plus de trente-cinq ans !