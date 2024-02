Le Meilleur Ami de mon frère

ILS VONT DEVOIR SE SUPPORTER UN MOIS. QUI CRAQUERA EN PREMIER ? Indépendante et sûre d'elle, Camille mène à Paris la vie dont elle a toujours rêvé : son cabinet d'avocat d'un côté, ses mecs d'un soir de l'autre. Mais quand son père fait un infarctus, elle plaque tout pour soutenir sa famille, qui possède un restaurant étoilé en Bourgogne, au milieu des vignes. Rester un mois là-bas pour aider ses frères ? C'est déjà un sacrifice. Alors, quand elle apprend que le nouveau chef pâtissier n'est autre que Léo, l'ami d'enfance de son frère qui la déteste depuis toujours, là, ça tourne au supplice ! Léo a toujours été insupportable avec elle, et elle est décidée à bien le lui rendre. Seul problème, il est aussi pénible que beau et charismatique ! Et ça complique bien les choses...