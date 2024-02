Vers L'Everest

Inédits du célèbre Mallory Littérature et alpinisme De George Mallory, célébrissime depuis qu'on a retrouvé son corps momifié à 8200 mètres d'altitude, on connaît l'énigme : a-t-il oui ou non atteint le sommet de l'Everest avant de mourir, en 1924 ? L'homme a été exploré sous toutes les courtures : biographies, récits, fiction... Ce que l'on sait moins, c'est qu'il était aussi un intellectuel et un écrivain. Ses textes, rassemblés sous le titre Climbing Everest, offrent de beaux moments d'introspection et de réflexion qui débutent par deux récits d'ascension du mont Blanc, tandis que la deuxième partie du livre raconte les deux premières expéditions vers le Toit du monde, en 1920, 1922 et se concluent par les dernières lettres adressées à sa femme Ruth lors de l'expédition de 1924, qui devait lui être fatale.