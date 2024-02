Un rêve d'Armageddon. La porte dans le mur

Quelle attitude adopter lorsqu'un homme étrange vous aborde dans un train pour vous raconter le plus terrifiant des rêves ? Nuit après nuit, il vit la fin du monde et sa propre mort... Faut-il croire cet ami qui vous dévoile le secret qui le hante depuis l'enfance : "la porte dans le mur" ? Franchir cette porte, c'est se retrouver dans un monde merveilleux et mystérieux. Deux nouvelles fantastiques où rêve et réalité sont étroitement mêlés par l'auteur de La guerre des mondes et La machine à explorer le temps.