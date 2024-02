Nelo Tome 1 : Déracinement

La vie est un long fleuve tranquille pour Nelo. Et comment pourrait-il en être autrement pour ce jeune homme d'une vingtaine d'années ? Sa seule préoccupation réside dans la qualité de ses virées nocturnes avec ses amis, et ce vendredi soir ne déroge évidemment pas à la règle. Une soirée comme tant d'autres, enfin presque comme les autres. Une coupure de courant plus tard, Nelo se réveille amnésique au sein d'une communauté aux pratiques étranges. Comment est-il arrivé là ? Qui sont ces personnes qui prétendent l'avoir recueilli suite à un naufrage ? Ce qui est certain, c'est que Nelo se voit contraint de se plier à leurs règles.