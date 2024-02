Le garcon sous un arbre

En 1987, suite à un surprenant héritage, Robert, Américain d'origine acadienne, vient vivre en Loire-Atlantique. Là, en 1944, il a rencontré Pierre, résistant dont il apprendra la mort en 1945. Quarante ans plus tard, une lettre l'amène à s'interroger sur les causes de la mort de Pierre : homophobie ? trahison ? Sauf que les survivants n'ont pas vraiment envie de parler : on ne touche pas à la virile Résistance. Les morts se succèdent, mais des amis sont là : avec leur aide Robert avancera, et un chant indien mi'kmaq pourrait bien l'y aider.