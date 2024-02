Mary et le langage secret de la forêt

DIFFERENCE Ce livre est le parcours poignant de Mary, enfermée dans son bégaiement, jusqu'à sa rencontre salvatrice avec la nature sauvage. DESTINS CROISES En effet, la jeune anglaise, rejetée par la société conservatrice du début des années 60, découvre une panthère abandonnée, réfugiée dans une merveilleuse forêt des Cornouailles qui semble là pour accueillir et protéger l'enfant et l'animal. RESILIENCE Et c'est de cette rencontre que naîtra la résilience. A travers l'alliance de ces deux êtres perdus, et comment l'une saura dépasser ses difficultés pour sauver l'autre. Un récit très réconfortant pour des pré-ados.