Métro Paris 2033 Tome 3 : Cité

En 2033, les humains ont été chassés de la surface, désormais inhabitable. A Paris, les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain. Des communautés sont installées dans certaines stations de Rive Gauche, plus ou moins en contact, souvent en conflit ; la surface est crainte parce qu'irradiée ; Rive Droite est un lieu maudit, laissé à la merci d'une faune sauvage monstrueuse. Mais n'y a-t-il vraiment personne là-haut, ou cherche-t-on à maintenir coûte que coûte les Métrolites sous terre ? Dans les méandres des boyaux souterrains, à défaut de lumière, les émotions sont plus vives, les rancoeurs plus tenaces, les haines exacerbées. Une oeuvre sombre et baroque, qui tient du récit hugolien : Les Misérables, bien sûr, mais aussi Notre-Dame de Paris. En trois volumes : Rive Gauche, Rive Droite, Cité. Fin d'une trilogie réussie, dense et entraînante, angoissante et émouvante. Le Nocher des livres.