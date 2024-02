Journal chaotique d'une apprentie féministe Tome 2 : Une apprentie féministe à Paris

Un nouveau trimestre commence et Kat, 16 ans, est déterminée à faire connaître sa nouvelle association féministe à tout le monde. Mais rien ne se déroule comme prévu et elle se sent plus que jamais en situation d'échec. Et comme ses meilleures amies Millie et Sam traversent toutes deux des moments difficiles, Kat veut être là pour elles. Heureusement, un voyage en France et des retrouvailles avec Sébastien, l'ancien flirt de Kat, se profilent. Mais bien sûr, rien n'est aussi simple ! Peut se lire indépendamment.