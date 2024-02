Antoine de Padoue ou de Lisbonne. Docteur évangélique, thaumaturge et compagnon familier

Saint Antoine de Padoue est un saint très connu, mais en fait mal connu. La plupart des églises possèdent en effet un tableau ou une statue du saint et beaucoup de gens le prient pour retrouver un objet perdu. Il possède ce charisme, mais cela est très réducteur. Cette biographie n'est pas seulement "une vie de saint" , elle brosse un vrai portrait de saint Antoine, à partir de sources authentiques. On voit apparaître, au fil des pages, un personnage différent des idées reçues. Antoine est en fait un grand théologien et un thaumaturge hors pair. L'Eglise l'a canonisé moins d'un an après sa mort et le pape Pie XII l'a honoré du titre de docteur évangélique. Un chapitre concerne les basiliques de Lisbonne et de Padoue avec la description des oeuvres d'art et des reliques. Le lecteur peut trouver aussi quelques prières pour demander l'intercession du saint. Antoine conserve toute son actualité.