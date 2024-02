Guérir de la colère et du découragement. Méditation face aux scandales de l'Eglise Catholique

Les révélations d'abus et les scandales impliquant l'Eglise se succèdent. Face à l'ampleur des dysfonctionnements, les chrétiens oscillent entre tristesse, découragement et colère. Ces émotions, Philippe de Roux - chef d'entreprise et engagé en politique - les a ressenties avec force. Comment les dépasser ? Comment sortir de l'impasse et réparer ce qui peut l'être encore ? C'est ce que l'auteur retrace et propose ici : un chemin collectif de vérité et de guérison, mêlant lucidité et espérance, confiance et liberté, le regard tourné vers Jésus. La Bonne Nouvelle du Christ est libératrice et urgente pour notre temps. Elle invite tous les catholiques à dépasser leur colère et à rentrer dans une forme de radicalité, dans la prière et dans l'action. A l'heure où de nombreux chrétiens sont déboussolés, cet itinéraire spirituel sans langue de bois souhaite ouvrir des pistes pour garder l'espérance et participer ensemble à l'oeuvre de Dieu sur terre.