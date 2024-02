Celles et ceux qui ont transformé le monde. Maya Angelou

Découvre comment Maya Angelou a milité pour les droits des hommes et des femmes ! Maya naît aux Etats-Unis pendant la terrible période de la ségrégation. La petite fille subit très tôt des discriminations à cause de sa couleur de peau, et un grave traumatisme la réduit au silence. Heureusement, elle finit par trouver un moyen d'expression qui lui convient : la littérature. Tantôt chanteuse, comédienne et poétesse, elle retrouve sa voix et décide de l'utiliser en militant pour les droits civiques. Maya ne le sait pas encore, mais son art s'apprête à transformer le monde.