En thérapie avec... Epicure pour gérer son anxiété

Les troubles anxieux touchent environ 15 à 20 % de la population à un moment ou un autre de leur vie et peuvent être causés par différents facteurs. Dans un monde à cent à l'heure et dans lequel la charge mentale est un sujet de plus en plus mis en avant, il est essentiel d'en venir à bout pour enfin vivre sereinement. Nathanaël Masselot vous propose d'apprendre à gérer votre anxiété en vous plongeant dans la philosophie épicurienne. Figure emblématique de l'Antiquité, Epicure vous accompagne sur le chemin du bien-être. Alors laissez-vous guider et libérez-vous de vos angoisses !