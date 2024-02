Immobilier. Investir malin pour préparer l'avenir, 2e édition

L'investissement immobilier est-il accessible à tous ? Est-ce le bon moment ? Quel type d'investissement choisir en fonction de sa situation ? Où trouver les bonnes affaires ? Comment négocier efficacement ? Comment convaincre son banquier ? Toutes les réponses se trouvent dans cet ouvrage, à jour des dernières réglementations, qui détaille de façon claire et accessible les étapes essentielles pour se constituer sans attendre un patrimoine immobilier, augmenter ses revenus et enfin atteindre l'indépendance financière. 25 investissements sont présentés, du plus classique au plus original : bien d'habitation, parking, souplex, achat/revente, colocation, mobil-home, parc éolien, forêt... Chacun est noté en fonction de l'investissement de départ, du niveau de difficulté, du risque et de la rentabilité. Quels que soient votre âge et votre situation, vous trouverez l'investissement qui vous correspond ! A jour des dernières réglementations, cette 4e édition augmentée de 16 pages inclue également la thématique de la transition écologique : RE 2020 pour le neuf, passoires thermiques, nouveau DPE, etc. En bonus, des vidéos complémentaires à flasher tout au long de l'ouvrage !