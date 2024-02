Sa Majesté le Maïs. La plante que nous adorons détester mais qui sauve pourtant le monde !

Le maïs : indispensable et pourtant mal-aimé ! Adulée àtravers le monde, où elle ne cesse de progresser, la culture du maïs régresseen Europe, qui en est devenue la première importatrice mondiale, avec la Chine. Pournourrir l'humanité en quête d'aliments de qualité, préserver les sols, labiodiversité et le climat, aucune plante n'égale pourtant la céréale des Dieux, pilier des civilisations amérindiennes, aliment anti-famine des pauvres ! En France, première exportatrice mondiale de semences de maïs, ce nerf de la guerrealimentaire, nous l'accusons de tous les maux, en particulier du gaspillage del'eau. Il en fait pourtant le meilleur usage possible pour assurer latransition écologique ! Alors ne tuons pas l'épi auxgrains d'or ! SylvieBrunel est écrivainet géographe. Ancienne présidente d'Action contre la Faim, longtemps professeurde géographie à la Sorbonne, ses nombreux livres sur la sécurité alimentaire etle développement durable, souvent primés, font autorité et sont traduits dansle monde entier.