Laughing Under the clouds Tome 2

Un criminel vient troubler la tranquilité du clan Kumo en apportant avec lui la nouvelle d'une ancienne et terrifiante légende : Orochi. Alors que Soramaru réalise que son grand frère Tenka lui cache encore beaucoup de choses, il se met en quête de trouver de nouveaux moyens d'augmenter sa force. Au même moment, des étrangers tentent de retrouver Tenka pour profiter de sa connaissance du Mal ancien qui menace le pays. La course pour le contrôle du nouveau réceptacle d'Orochi semble bel et bien avoir commencé ! Karakara Kemuri, que l'on peut connaître en France après avoir vu son adaptation manga de Mars Red, a construit une partie de son parcours autour de sa licence la plus populaire : Donten ni Warau connu sous le nom Laughing Under the Clouds par le public occidental. Débutant en 2010, cette série a rapidement su trouver son public par son excellent mélange entre récit historique et folklorique au coeur de la bouillonnante ère Meiji. Ce manga en six volumes a eu tant de succès qu'une suite et un préquel ont été réalisés : Donten ni Warau Gaiden [3 volumes] et Rengoku ni Warau [14 tomes]. La série a eu le droit à une adaptation anime en série (2014) ainsi qu'une suite en film (2017) et une version en live action au cinéma (2018).