Shut Hell Tome 8

Shut Hell a fini par retrouver Yurul. Libérée de son esprit de revanche, elle reprend la route avec ce dernier et endosse son rôle de gardienne des caractères tangoutes et du Gyokuondô. Cependant, en découvrant que la frontière du royaume Song est fermée, le groupe décide de se rendre dans la ville de Jingzhao-fu. Pendant ce temps, le prince mongol Naran se lance à la poursuite de Yurul et du Gyokuondô dans un but bien précis ! Yu Ito, l'autrice d'Ookami Rise, est de retour dans le catalogue Panini Manga avec sa première longue série Shut Hell (meilleur espoir du 16ème prix culturel Osamu Tezuka) qui s'est achevée au Japon en 2017. Dans ce manga doté d'un contexte historique original, Yu Itô mêle habilement action et fantastique pour livrer un propos universel sur l'importance de préserver la culture et l'héritage de tous les peuples.