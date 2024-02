Le Roi de la Nuit Tome 1 : Les secrets de l'AutreMonde

Le Roi de la Nuit peut vous offrir ce que vous désirez le plus au monde... mais cela a un prix... Tout le monde sait que lorsqu'on a besoin d'une faveur, il faut s'adresser au Roi de la Nuit. Il peut vous obtenir tout ce que vous voulez... à condition d'en payer le prix. Et tôt ou tard, il vient toujours collecter son dû. Un seul client a échappé à cette règle. Jusqu'à maintenant. Calypso Lillis est une sirène avec un gros problème. Depuis sept ans, elle cumule les dettes magiques sous la forme de perles noires serties en bracelet autour de son poignet. Autant de faveurs qu'elle doit encore rembourser. Alors le jour où Callie découvre le Roi de la Nuit dans sa chambre, un sourire aux lèvres et les yeux étincelants, elle sait que sa vie est sur le point de changer. Il se passe quelque chose dans l'AutreMonde. Des guerriers faes disparaissent, un par un. S'il veut avoir le moindre espoir de sauver son peuple, le Roi aura besoin de l'aide de la sirène. Mais son ennemi a un goût pour les créatures exotiques, et Callie est la cible idéale.