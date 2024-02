Eduquez votre cerveau !

Notre cerveau gère tous les aspects de notre vie. Il fonctionne dans le champ de la conscience pour nous permettre de construire nos comportements et nos agissements, nos réflexions, nos projections,... et hors du champ de la celle-ci pour gérer tous les fonctionnements du corps, la communication interne, les comportements autonomes et conditionnés, nos émotions, etc. Il y a donc des choses que l'on contrôle, ou que l'on a l'impression de contrôler, et d'autres que l'on subit. Connaître les règles de fonctionnement du cerveau, les comprendre et savoir les manipuler peut permettre d'adapter un comportement vers une finalité plus bénéfique que ce qui est permis par des comportements inconsciemment mis en place. L'idée est d'apprendre à créer consciemment nos comportements en fonction de nos besoins, et de ne plus subir des comportements installés sans aucune considération rationnelle. C'est à cet instant que l'on devient capable de prendre en main les rênes de sa vie / être en contrôle de soi-même / orienter sa vie dans la direction que l'on veut suivre. Un voyage éducatif pour vous permettre d'appréhender graduellement vos formidables capacités cérébrales !