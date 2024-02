Tactiques secrètes. Leçons des grands maîtres des temps jadis

Cet ouvrage nous entraîne dans l'univers de la sagesse des anciens maîtres des arts guerriers. Ecrit pour le lecteur d'aujourd'hui, l'auteur traduit et interprète les grands classiques de la chevalerie japonaise parmi lesquels : ? Le Manuel de l'héritage des arts martiaux où Yagyû Munenori (1571-1646), enseignant du shôgun Tokugawa, explore les relations existantes entre la philosophie zen et l'attitude mentale nécessaire au succès militaire. ? Le Mystère de la sagesse immobile, où le moine bouddhiste Takuan Sôhô (1573-1645), aborde la relation entre la technique de combat au sabre et la voie de la réalisation personnelle. ? Jyoseihi Kendan où Matsura Saizan (1760-1841), seigneur de Hirado, se concentre sur la préparation mentale ... Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux textes fondamentaux présentés. Tactiques secrètes est une source de connaissances impressionnante pour l'adepte des arts de combat comme pour le passionné de la culture orientale. Cet ouvrage nous entraîne dans l'univers de la sagesse des anciens maîtres des arts guerriers. Ecrit pour le lecteur d'aujourd'hui, l'auteur traduit et interprète les grands classiques de la chevalerie japonaise parmi lesquels : ? Le Manuel de l'héritage des arts martiaux où Yagyû Munenori (1571-1646), enseignant du shôgun Tokugawa, explore les relations existantes entre la philosophie zen et l'attitude mentale nécessaire au succès militaire. ? Le Mystère de la sagesse immobile, où le moine bouddhiste Takuan Sôhô (1573-1645), aborde la relation entre la technique de combat au sabre et la voie de la réalisation personnelle. ? Jyoseihi Kendan où Matsura Saizan (1760-1841), seigneur de Hirado, se concentre sur la préparation mentale ... Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux textes fondamentaux présentés. Tactiques secrètes est une source de connaissances impressionnante pour l'adepte des arts de combat comme pour le passionné de la culture orientale.