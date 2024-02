Travailleur (mais) pauvre. Le débat difficile des inégalités et de la lutte contre la pauvreté laborieuse

Depuis une vingtaine d'années, il est connu qu'exercer une activité n'est pas une protection parfaite contre la pauvreté. Mais de qui et de quoi parle-t-on ? Quelle est l'ampleur du phénomène de pauvreté laborieuse ? Quelles sont leurs conditions de vie des personnes concernées ? Quelles sont les réponses et les innovations à proposer en termes de politique publique ? Les politiques envisageables pour lutter contre la pauvreté sont multiples. Mais leurs effets sont parfois contradictoires : des politiques visant à réduire la pauvreté des travailleurs peuvent ainsi réduire l'emploi. Comparée aux autres pays avancés, la France apparaît comme un pays déployant des politiques sociales variées et de grande ampleur visant à réduire la pauvreté au travail, au prix sans doute d'incitations affaiblies concernant la mobilité sociale. De nouvelles modalités d'action sont à inventer. Au-delà, une réflexion s'impose : jusqu'où aller dans la lutte contre la pauvreté ? Comment en réduire les possibles effets préjudiciables sur le niveau d'équilibre macroéconomique et la mobilité sociale ? Et, en termes mêmes de justice sociale, la lutte contre toute forme de pauvreté monétaire peut aboutir à renforcer d'autres formes d'injustice.