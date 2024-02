Berlin, novembre 1989. Dans une caserne soviétique d'Allemagne de l'Est, un tank disparaît. Puis trois soldats sont abattus. Et pour ajouter à la crise ambiante, un sous-officier revenu d'une escapade à l'Ouest affirme que la Vierge Marie lui est apparue... avant d'être tué à son tour. Le KGB envoie le colonel Baltermans enquêter. Ce dernier présente des états de service impeccables. Mais, la nuit, des cauchemars de la guerre en Afghanistan reviennent le hanter. Sur place, il doit collaborer avec Menzel, un officier est-allemand au bagage universitaire impressionnant. Entre témoignages déroutants et derniers soubresauts de la bureaucratie soviétique dans une RDA moribonde, l'enquête prend une tournure kafkaïenne. Les deux hommes en viennent à douter de l'objectif réel de leur mission... jusqu'à ce que des événements imprévus ne menacent leur propre existence. Un roman d'espionnage hallucinant et drolatique. Dominique Dudouble, ancien journaliste à l'agence Reuters, a été en poste quatre ans à Moscou et a séjourné à plusieurs reprises en Afghanistan durant l'occupation soviétique. A la recherche du tank perdu est son premier roman.