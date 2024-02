Tomber après la pluie

Callie rêve de devenir agente artistique depuis toujours. Mais alors qu'elle touche au but, sa soeur décède tragiquement, l'obligeant à recueillir ses neveux en bas âge et à remettre en perspective ses plans d'avenir. Presque deux ans plus tard, alors qu'elle travaille comme assistante dans une agence, elle fait la rencontre fortuite et désagréable de Blake Lawson, star montante du cinéma anglais. Après ce premier face à face désastreux, Callie se voit obligée d'accepter un contrat de remplacement et de devenir, pour 3 mois, l'agente de Blake " Insupportable " Lawson. Pleine d'aprioris, Callie réalise pourtant rapidement que la façade antipathique de l'acteur cache bien plus que ce qu'elle pensait. Dérives de la célébrité, harcèlement des paparazzis, agoraphobie, secrets de famille... Blake Lawson évolue dans un univers qui le ronge mais qu'il semble malgré tout s'être résigné à accepter. D'abord curieuse, Callie se retrouve rapidement attirée par cette vulnérabilité insoupçonnée et ce qui avait commencé comme une relation professionnelle terriblement houleuse se transforme peu à peu en une tension bien moins innocente. Jusqu'à ce qu'il ne lui soit bientôt plus possible de revenir en arrière... Entre obligations personnelles et professionnelles, l'équilibre est fragile. Parviendront-ils à dépasser leurs doutes ?