Veut-on nourrir le monde ?. Franchir l'Everest alimentaire en 2050

Le 21e siècle est inédit pour l'agriculture. La Terre va connaître un pic démographique historique autour de 2050 et la Nature doit être protégée. Les besoins alimentaires s'amplifient, y compris sur le terrain de la qualité et de la santé, mais décarboner les économies et les modes de vie s'avère indispensable. Nourrir et réparer la planète : telle est la double mission, immense et exigeante comme l'Everest, assignée aux mondes agricoles. Ce seront eux les sherpas qui nous emmèneront vers davantage de sécurité humaine et de soutenabilité demain. En ont-ils vraiment conscience et les moyens ? Comment les citoyens-consommateurs peuvent-ils s'associer à cette grande aventure collective ? Pourquoi la constance, la cohérence et la confiance sont-elles déterminantes pour relever ces défis ? Réussir les transitions sans efforts et sans innovations est-il envisageable ? Peut-on rêver de stabilité et de puissance sans agricultures ? Comment cultiver la souveraineté alimentaire sans tomber dans l'égoïsme stratégique ? Ces questions résonnent dans une actualité marquée par des dérèglements climatiques et géopolitiques en cascade. Cet ouvrage nous parle du temps long pour nous aider à cheminer sur les pentes et les versants de cet Everest alimentaire. Spécialiste incontesté, Sébastien Abis propose un essai documenté pour comprendre sur quoi se joue une partie de l'avenir du monde.