Instants Confettis. 52 histoires courtes pour ouvrir à la réflexion, établir des liens profonds et célébrer l'ordinaire

Vous trouverez dans ce livre : 52 vignettes conçues pour susciter des conversations, établir des liens profonds et célébrer l'ordinaireAinsi, à chaque vignette découvrez : 1 petite histoire au titre accrocheurDes questions pertinentes pour vous pousser à l'introspectionUne page blanche pour prendre des notes Les plus de ce livre : Amy Jamrog est convaincue que nous désirons tous profondément pouvoir profiter de la vie et la célébrer. Elle nous explique alors qu'un instant confetti est une expérience de joie, de surprise et de célébration. Un instant confetti n'a pas besoin d'être grandiose, il peut se produire à chaque fois que vous célébrez un événement ordinaire. Pour trouver ces instants confettis, il vous suffit de Lire un chapitreSuivre le message-guideLancer les confettis ! C'est aussi simple que cela ! Vous serez très vite prêt·e pour les confettis !