Transformez votre vie par l'écriture. Mêler journal intime et analyse !

Découvrez la méthode Journalyse pour apaiser votre esprit Vous trouverez dans ce livre : Comment tenir un journal intime selon la méthode Journalyse : s'appuyant sur des études neuroscientifiques, cette méthode mêle analyse de soi et journal intime pour calmer son esprit et visualiser puis atteindre nos objectifs.Un véritable guide pratique pour nous guider au quotidien dans l'écriture du journal intime : visualisation, régularité, intention, relecture, et bien plus encore ! Des conseils pour développer votre futur self. Les plus de ce livre : Une méthode unique de travail pour aborder le journal intime d'une nouvelle manière : en nous concentrant sur le futur, et non sur le passé. Grâce à la journalyse, vous développerez vos facultés de visualisation pour atteindre vos objectifs petit à petit.