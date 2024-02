Happy Cycle. Apprends à connaître ton corps et fais-en ton allié !

Ce petit guide t'explique les règles simplement, en commençant par le fonctionnement de ton cycle et les "5B" : Bien manger, Bien boire, Bien dormir, Bien bouger et Bien se détendre... C'est la base pour te sentir bien dans ton corps. Ensuite, on passe aux différents troubles que tu peux rencontrer et comment les atténuer, avant de terminer par un tour des protections hygiéniques et un point sur la contraception. En bref, ce livre a les réponses à toutes les questions que tu te poses ! Un focus sur les plantes amies tout au long du cycle, de la sophrologie pour te détendre, un calendrier des aliments à favoriser en fonction de la saison, un kit pratique Happy Cycle pour gérer tes règles sans souci.