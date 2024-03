Notos. Le Marteau du soleil

La série Un immense monde ouvert : un livre par région, des renvois d'un livre à l'autre, une profusion de quêtes et de personnages, l'achat-vente d'objets, des stats qui peuvent augmenter ou diminuer, des cases à cocher, des maisons où ranger vos biens, des codes, des divinités, des énigmes, etc. Un ingénieux détournement de la mythologie grecque : un terrain de jeu si vaste qu'il abrite la plupart des personnages légendaires. Mais dans quel état les retrouverez-vous dans ce monde chamboulé ? Un arc narratif principal, des compagnons, des cicatrices (qui modifient vos interactions sociales) et des dialogues nourris. Mourez d'audace ou de bévue : vous pourrez ressusciter pour conserver vos codes et votre histoire. Nouez vos sandales, attrapez une paire de dés, un crayon et une gomme et devenez l'héroïne ou le héros de cette nouvelle saga. Le livre Dans Notos, vous pourrez accomplir trois des douze travaux, découvrir de nouveaux sanctuaires, explorer des montagnes, des oasis, des souterrains, redonner à l'ancienne ville d'Iskandria sa splendeur d'antan, faire couler de nouveau le Grand Fleuve asséché, vous mêler à des squelettes revanchards, vous aventurer dans leur cité, prouver votre valeur aux Amazones - le reste dépendra de votre sexe -, troubler le sommeil de sphinx rembrunis, percer le secret des quatre obélisques, débusquer un phénix et une cocatrice... et mener nombre d'autres quêtes ? !