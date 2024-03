Le dîner chez les Français de V. Giscard d'Estaing

Le public assistera au dîner de Valéry Giscard d'Estaing et de son épouse Anne- Aymone chez la famille Deschamps-Corrini, dans une petite maison normande. Le repas durera le temps du mandat : 7 ans. Entre le feuilleté à l'andouille de Vire et la teurgoule de Janville, les invités parleront de Minitel, d'avortement et d'un nouveau fléau, le chômage. Ils tenteront de rester calmes. On assistera également à la métamorphose temporaire des personnages du spectacle en chanteurs de variété et de music-hall, de Michel Delpech à Gérard Lenorman en passant par Gilbert Bécaud et Anne Sylvestre. Pièces écrites pour 4 comédiens et 2 comédiennes