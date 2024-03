Lacan et le "moment clerambault"

Jacques Lacan a été l'élève du psychiatre Gaëtan Gatian de Clérambault à l'Infirmerie Spéciale de Paris, de l'automne 1928 à l'été 1929. Clérambault se distinguait par la qualité de ses séries cliniques. Lacan, dans un article de 1931, rend un hommage ambivalent à son Maître, en amputant au passage son prénom et Clérambault l'accuse de plagiat. Les choses auraient pu en rester à ce crime de lèse-majesté somme toute anecdotique sans l'incroyable inventivité de Lacan à la veille de finir sa thèse et sur le point de se tourner vers Freud et la psychanalyse. Nouant des fils empruntés à la philosophie, à la psychiatrie et au discours psychanalytique, Adrien Klajnman traite du "moment Clérambault" pour Lacan, moment qui apparaît comme un tournant vers l'étude de la genèse de la paranoïa, de la folie à deux, du délire collectif et du crime de masse. Loin de constituer un antécédent embaumé, le "moment Clérambault" pour Lacan est constitutif de la fraicheur du discours psychanalytique, attentif aux conditions de sa naissance. Les textes représentatifs du "moment Clérambault" dans le devenir de Lacan sont ici publiés.