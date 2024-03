Apprendre en s'amusant, c'est possible, grâce à cette nouvelle collection de cahiers d'activités documentaires ! L'auteur propose des jeux variés (mots croisés, questions-réponses, schémas à compléter) autour des chevaux, de leur anatomie, leur alimentation, des sports équestres mais également autour des héros équins qui peuplent le cinéma et la littérature... A la fin de l'ouvrage, des solutions détaillées permettent à l'enfant d'en apprendre plus sur ces majestueux mammifères. Le jeune lecteur découvrira de nombreuses informations et photos sur les chevaux et sur le monde qui gravite autour, notamment les professions en lien avec ces animaux.