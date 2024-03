"Sexe et corps n'existent pas, seule compte la conscience", "Tous les Blancs sont racistes", "Il n'y a pas de science objective"... Au nom de la lutte contre les discriminations, une vague d'intolérance submerge le monde occidental. Venue des universités américaines, la religion woke, la religion des "éveillés", emporte tout sur son passage : médias et culture, entreprises, écoles et lycées, universités. De la théorie du genre à la théorie critique de la race, en passant par l'épistémologie du point de vue, le but des wokes est de "déconstruire" tout l'héritage culturel et scientifique d'un Occident accusé d'être "systémiquement" sexiste, raciste et colonialiste. L'enthousiasme qui anime les wokes évoque bien plus les "réveils" religieux protestants américains que la philosophie française des années 1970. C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un culte prend naissance dans les universités, avec ses dogmes et ses fidèles. Tout est réuni pour que se mette en place une dictature au nom du "bien" et de la "justice sociale". Il faudra du courage pour dire non à ce monde orwellien qui nous menace.