Perturbateurs endocriniens. Vers une meilleure prévention des expositions

Depuis le début du XXe siècle, l'usage de substances chimiques dans notre vie quotidienne n'a fait que croître en quantité et en diversité. Parmi ces substances chimiques, les perturbateurs endocriniens font l'objet d'une attention particulière ces trente dernières années. Présents, souvent en faibles doses dans notre environnement, ils peuvent entraîner des effets néfastes très variés sur notre santé : troubles du développement, de la fertilité, du métabolisme, du comportement, etc. Rédigé par des spécialistes de la question, ce guide a été conçu pour permettre aux professionnels de santé d'identifier les enjeux sanitaires liés aux perturbateurs endocriniens, de disposer d'outils pratiques afin de repérer ces composés, d'analyser les situations les plus à risques et d'agir en matière de prévention pour la réduction des expositions de la population. Adapté à leur pratique quotidienne, il permettra aux professionnels de santé de participer plus encore à la prévention des maladies chroniques multifactorielles dont l'incidence est en augmentation constante (maladies cardiovasculaires, cancers, troubles du comportement, diabète et obésité, asthme ou allergies...).