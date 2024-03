Hadès. Où demeurent les défunts

La série Un immense monde ouvert : un livre par région, des renvois d'un livre à l'autre, une profusion de quêtes et de personnages, l'achat-vente d'objets, des stats qui peuvent augmenter ou diminuer, des cases à cocher, des maisons où ranger vos biens, des codes, des divinités, des énigmes, etc. Un ingénieux détournement de la mythologie grecque : un terrain de jeu si vaste qu'il abrite la plupart des personnages légendaires. Mais dans quel état les retrouverez-vous dans ce monde chamboulé ? Un arc narratif principal, des compagnons, des cicatrices (qui modifient vos interactions sociales) et des dialogues nourris. Mourez d'audace ou de bévue : vous pourrez ressusciter pour conserver vos codes et votre histoire. Nouez vos sandales, attrapez une paire de dés, un crayon et une gomme et devenez l'héroïne ou le héros de cette nouvelle saga. Le livre Dans Hadès, vous pourrez accomplir trois des douze travaux, découvrir de nouveaux sanctuaires, pénétrer dans la nécropole d'Hadès et le volcan de Thanatos, participer aux jeux de pouvoir qui s'y trament, consulter Tirésias le devin, réveiller l'héroïne oubliée en rassemblant son armure, affronter les monstres Polycéphale et Hurlenoir, aider des philosophes, naviguer sur les fleuves des enfers, explorer la tombe d'Icare, ou encore celle de Midas qui transforme tout ce qu'il touche en or, même sa fille Zoé... et mener nombre d'autres quêtes ? !