Pêches faciles de la truite

Un guide complet de la pêche de la truite, pour des parties de pêche réussies et des prises exceptionnelles. Les techniques pour chaque parcours de pêche : lac, réservoir, ruisseau, torrent, rivière, etc. Le choix du matériel, des montages et les stratégies pour s'adapter à chaque environnement de pêche, le tout illustré avec des schémas et des pas-à-pas. Une présentation de la truite : les différentes espèces, l'anatomie, le comportement, les milieux aquatiques dans lesquels elle évolue.