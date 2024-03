Quartiers et histoires de Lyon... à pied

Lyon se trouve à la jonction du Rhône et de la Saône. Son centre témoigne de 2 000 ans d'histoire, avec son amphithéâtre romain des Trois Gaules, l'architecture médiévale et Renaissance dans le Vieux Lyon, contrastant avec la modernité du quartier de la Confluence sur la Presqu'île. Ce topoguide complètement urbain propose 13 randonnées thématiques avec des descriptifs enrichis sur le patrimoine rencontré en chemin. Parmi les thématiques, on retrouve les Lyonnaises célèbres, le cinéma, la Résistance, la vie ouvrière...