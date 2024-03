Le long des châteaux de la Loire

25 jours d'itinérance à travers le GR® 3 qui chemine le long de la Loire, de ses châteaux et jardins classés à l'UNESCO. Des étapes dans les villes historiques de la région : Orléans, Blois, Tours... Ce topo propose aussi de passer par des vignobles (Anjou, Chenin...), de vastes forêts et près de sites et habitations troglodytes.