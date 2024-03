D'autres terres que les nôtres

Au début des années 1920, Amelia et sa famille, des paysans de Vénétie, décident contraints et for- cés d'immigrer dans le sud-ouest de la France. Ils sont en quête d'une vie meilleure, de terres plus grandes, d'espace, mais les promesses ne sont pas toujours tenues et il faudra des années pour que les rêves et les espoirs renaissent dans une période où les guerres, les crises, la montée du fascisme n'épargnent personne. Roman de l'immigration italienne durant les années mussoliniennes et se prolongeant sur plusieurs décenies, ce récit met en scène l'histoire de cen- taines de milliers de paysans qui sont venus culti- ver l'espoir et d'autres terres que les leurs, et qui sont aujourd'hui nos compatriotes, nos voisins, nos parents, nos amis.