La Nef des Fous Tome : Des nouvelles du bas-empire

Michel Onfray, dans ce quatrième volume, poursuit son inventaire journalier des choses vues et entendues en France et à travers la planète perçues comme autant de signe des dérèglements de notre époque. J'ai commencé ce journal de notre époque à la façon de Voltaire, en m'amusant. Puis je me suis rendu compte que c'était le journal non pas d'un décadent mais de la décadence de notre époque regardée par un spectateur ironique. Si un jour des historiens écrivent l'histoire de ce basculement de civilisation que nous vivons, ils s'arrêteront probablement sur notre temps où l'on tient plus en estime un chaton qu'un policier, où l'on envisage de faire porter des enfants à des femmes cliniquement mortes pour en faire commerce, où l'antisémitisme le plus meurtrier est une signature progressiste, où les défenseurs de la culture font profession de la détruire, où la nouvelle inquisition wokiste rallume les bûchers, où le chef de l'Etat est un enfant en même temps que l'enfant est considéré comme un chef d'Etat, où des moutons de Panurge luttent contre le fantôme du fascisme avec des armes fascistes, etc. M. O.