En avant pour Londres ! Le vrai guide des aventuriers en herbe ! Découvrir la capitale du Royaume-Uni, ses gratte-ciel et ses châteaux, écouter sonner la célèbre Big Ben et assister à une relève de la Garde du Roi... Destiné aux jeunes, voyageurs ou passionnés par le monde, ce livre contient tout ce qu'il faut pour appréhender cette ville passionnante et servir de guide à tous ses compagnons de voyage. Contenu : Une section pour découvrir le Royaume-Uni et ses habitants : géographie, histoire, culture, mode vie, arts, gastronomie, sports, faune et flore... Une section de visite de Londres par thèmes : quartiers, monuments, musées, nature, lieux de loisirs, aux alentours... Une section pratique : moyens de transport, infos pratiques, conseils, langues. Les petits plus : une mise en page attractive (colorée, textes courts, nombreuses photos et illustrations), une section pour décrire ses expériences de voyage, une pochette pour conserver ses souvenirs, un marque-page à découper.