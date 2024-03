L'art n'a jamais été aussi contemporain qu'aujourd'hui

L'art dit contemporain, par sa charge de négativité, d'atrocités conceptuelles et de violences symboliques, ne fait que contribuer à l'inquiétant désordre mondial actuel, voire accélérer l'avènement du grand effondrement des repères et des valeurs qui s'annonce dans tous les domaines. Mais on doit pouvoir compter sur l'art que nous aimons, éternel, intemporel, partageable au-delà des frontières culturelles, comme ultime planche de salut contre la barbarie, pour reconstruire le lien naturel entre les humains et restaurer la fraternité entre les peuples. Ce livre nous propose un constat, sur un mode plutôt roboratif, des terrifiantes exactions de cet art sans art, arrogant, sans contenu sensible ni intelligence ni poésie, qu'est l'art qualifié de contemporain à la faveur d'un scandaleux hold-up sémantique. Ce livre apporte des pistes de réflexion et des éléments d'analyse pour que puisse se faire bientôt un véritable démontage d'ordre psycho-patho-sociologique des mécanismes de cette déshumanisation de l'art au nom d'un progressisme idéologique des plus pervers, délitant et ravageur de sens . L'auteur : Artiste, critique d'art, galeriste ?? Peu de gens connaissent l'identité réelle de la personne connue ou non qui se cache sous ce pseudonyme : Nicole Esterolle. Elle a choisi cette " clandestinité " pour que son éventuelle notoriété ne perturbe pas la réception des informations et des réflexions fournies dans les irrévérencieuses chroniques . Elle accomplit parallèlement un important travail pour révéler la richesse et de la diversité de la création actuelle en tous pays, avec le site nicolemuseum.fr et le magazine en ligne la Gazette de Nicole, qui ont tous les deux un très grand lectorat international. Elle a publié deux livres aux Editions Jean-Cyrille Godefroy : "La bouffonnerie de l'art contemporain " en 2015 et " l'ABC de l'art contemporain " en 2017.