107 principes immobiliers pour investir comme un pro et s'enrichir avec la pierre - 2e éd.

Trop de gens se lancent dans l'investissement immobilier à l'aveuglette et réalisent après coup que leurs opérations sont peu rentables. A l'inverse, certains particuliers partis de zéro réussissent à s'enrichir grâce à la pierre, en l'espace de 5 à 10 ans. Ils ont compris que l'immobilier est régi par des principes économiques et des règles que tout un chacun peut facilement comprendre. Bruno Rako fait partie de ces investisseurs à succès. Il a mis dans ce livre beaucoup de conseils personnels et interrogé de nombreux autres investisseurs pour identifier les concepts et les stratégies qui vous donneront les meilleurs atouts pour réussir. Ce livre rempli de témoignages vous donnera toutes les clés pour : - Analyser rapidement le marché pour trouver votre première bonne affaire. - Parler d'égal à égal avec votre banquier afin d'obtenir facilement un "oui" . - Maîtriser l'impact fiscal pour éviter de vous faire "tuer" par les impôts. - Gérer les travaux et les artisans avec confiance afin de créer plus de valeur. - Trouver des locataires de qualité qui payent le loyer à l'heure. - Utiliser les méthodes des agents immobiliers pour investir même à distance.