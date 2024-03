Demain tintin. Entretiens avec 7 fils de tintin

Faut-il être né avec Tintin pour apprécier l'oeuvre d'Hergé ? Peut-on encore la découvrir à 40 ans ? Devrait-on publier un nouvel album du grand reporter ? Que penser des critiques idéologiques qui appellent à une contextualisation des albums ? A-t-on déjà tout dit sur Tintin et Hergé ? Quel avenir pour cette oeuvre, 50 ans après la parution du dernier ouvrage ? Voilà quelques unes des questions posées par Renaud Nattiez à sept des plus grands spécialistes de Tintin. Biographes, admirateurs, amis, ces sept fils spirituels, avec l'enthousiasme des passionnés, appellent à la redécouverte constante de cette oeuvre d'une profondeur étonnante. Evoquant l'impact d'Hergé sur toute une génération, explorant les débats actuels autour de l'oeuvre, s'interrogeant sur l'avenir de ces vingt-quatre albums, ces entretiens font le tour de l'héritage d'une oeuvre déjà célébrée comme l'un des plus grands classiques de la BD franco-belge. Ce chassé-croisé de témoignages, qui mêle des sensibilités et des perceptions d'Hergé différentes, rend hommage aux multiples facettes d'un dessinateur incontournable du xxe siècle. Une préface d'Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Elysée et ancien ministre des Affaires étrangères. Une couverture par le dessinateur Stanislas, spécialiste de la ligne claire.