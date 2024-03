Conception d’une base de données. De l’analyse à la mise en œuvre

Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels qui souhaitent concevoir une base de données. L'auteur, expert en architecture de bases de données, accompagne le lecteur de manière didactique à travers chaque étape de la création d'une base de données, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la maintenance continue. L'ouvrage débute par une présentation des concepts fondamentaux d'une base de données, avant de plonger dans des sujets plus techniques. Le lecteur explore ensuite les différentes méthodes d'analyse du besoin et dispose d'une introduction aux concepts techniques permettant d'apprendre à modéliser les données de manière efficace. Une comparaison des approches SQL et NoSQL et des explications détaillées sur la normalisation de base de données lui permettront de construire des bases de données solides. La suite des chapitres explique comment gérer une base de données. La sécurité des données et la haute disponibilité garantissant la robustesse du système sont traitées en détail et les phases cruciales de tests et de validation sont abordées. Le lecteur découvre ensuite les aspects de maintenance et de mise à jour d'une base de données en constante évolution en étudiant le cycle de vie de la base de données, les rôles dans la maintenance ainsi que les stratégies efficaces pour la gestion des versions et des environnements de test ou de production. Tout au long du livre, l'auteur, fort de son expérience, partage des conseils et astuces pratiques renforcés par des cas pratiques concrets pour une application immédiate des connaissances acquises.