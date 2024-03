Mon infractus. (quand j'étais DJ)

Mon coeur bat, au rythme de la musique En juin 2022, à 48 ans, Hervé Bourhis a fait un infarctus. Il y a survécu. Tout le monde lui a dit alors : "Tu as le sujet de ton prochain livre" . Son formidable médecin traitant, qui s'appelle Madame Leblanc, prononce "infractus" , ce qui est surprenant pour une professionnelle. A ce stade, Hervé n'avait aucune envie d'en faire une bande dessinée, surtout qu'il y a pléthore de livres de témoignage du genre : Mon cancer et moi, Ma dépression mon amour, 50 nuances de mycoses. En BD, ça a donné quelques chef-d'oeuvres mais c'est rare. La grippe intestinale ne donne pas le talent, la gastro ou les hémorroïdes non plus. Bon, vous avez compris l'idée. Instagram en est rempli, de ces témoignages édifiants. Chaque particularité médicale, chaque névrose a son strip quotidien, suivi par beaucoup de gens. C'est de l'art-doudou, nombriliste et narcissique... Non, Hervé Bourhis ne tombera jamais dans ce travers. C'est très vulgaire. Ca relève de l'intime, n'insistez pas, il a sa dignité. Il va plutôt vous raconter ses souvenirs de DJ amateur. Il y aura des anecdotes amusantes ! Des people ! Roméo Elvis et Philippe Katerine par exemple. Il y aura aussi des passages plus névrotiques et monomaniaques si ça peut vous rassurer. Et vous verrez au final que les deux vont parfaitement se mêler, offrant un livre émouvant, décalé, érudit, personnel, et surtout incroyablement drôle. Hervé Bourhis dépasse largement le sujet initial de son album pour dépeindre sa passion pour la musique et la mettre en relation avec son accident médical ! De disquaires en soirées, les anecdotes fusent. En se livrant sans retenue, mais paradoxalement avec beaucoup de pudeur, Hervé Bourhis signe un album vibrant, intime et touchant. Une vraie pépite.