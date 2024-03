Les Royaumes de Tiketone. Tome 1 Les Reliques des morts vivants

Sorti miraculeusement indemne d'un dramatique accident, Thomas est placé dans un foyer où il fait la connaissance d'Eliott, Florian, Marianne, Robin et Virgile. Porteur d'un mystérieux savoir hérité de sa soeur disparue, Thomas entraîne la bande dans sa quête de 5 reliques censées leur ouvrir les portes d'un monde invisible. De défis en épreuves, ces cabossés de la vie vont apprendre à maîtriser leurs peurs, leur souffle et leur colère, et mutualiser leurs forces pour accéder au monde mystérieux de Tiketone !